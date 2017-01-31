Бен Аффлек отказался одновременно быть режиссером и актером в фильме о Бэтмене

Американский актер и режиссер Бен Аффлек объявил, что не будет снимать новую ленту о Бэтмене, но сыграет в ней главную роль. Такое решение было принято артистом совместно со студией Warner Bros., сообщает Variety.

По словам Аффлека, у него не получится совмещать задачи актера и режиссера в работе над этим фильмом. Он подчеркнул, что сыграет Бэтмена в картине, а также выступит в качестве продюсера проекта.

«Для такой роли необходима концентрация, усилия и лучшая актерская игра, на которую я способен», — отметил Аффлек.

Дата выхода и название нового фильма о Бэтмене пока неизвестны.

В 2016 году на экраны вышла лента «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в котором Аффлек впервые сыграл Брюса Уэйна (Бэтмена). Критики разгромили фильм, но актер заявил, что намерен снять собственный фильм о супергерое и что у него уже есть сценарий картины.

Бен Аффлек также снялся в лентах «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон» и «Девушка из Джерси».