DC показали половой орган Бэтмена в новом комиксе

Издательство DC Comics выпустило в продажу комикс о Бэтмене, в котором главный герой предстает полностью обнаженным. В печатной версии выпуска Batman: Damned («Бэтмен: Проклятый») художники решили нарисовать персонажу половой орган, пишет TMZ.

Отмечается, что всего в комиксе авторы решили изобразить пенис Бэтмена четыре раза. В одном из эпизодов персонаж выходит из попавшего в аварию бэтмобиля, сбросив свой костюм.

В электронном издании интимный участок тела героя оказался затемнен. Выпуск Batman: Damned принадлежит к серии комиксов Black Label, которая, по словам создателей, не предназначена для детей.

В марте на постере Disney, посвященном открытию аттракционов по франшизе «Мстители» в Диснейленде, нашли спрятанный мужской половой орган — его замаскировали под небоскреб.

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