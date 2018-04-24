95-летний создатель Человека-паука потерся о ногу массажистки и попал под суд

Массажистка из Чикаго Мариа Карбалло подала в суд на американского автора комиксов Стэна Ли, создавшего супергероев Человека-паука, Халка и людей Икс. Женщина обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает TMZ.

Карбалло утверждает, что когда делала Ли массаж ногами, тот схватил ее ступню и потер ее о свой пенис. В исковом заявлении массажистка потребовала от обвиняемого компенсации в размере 50 тысяч долларов. Инцидент, утверждает она, произошел в номере чикагского отеля год назад.

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По словам Карбалло, она делала Ли массаж дважды. В первый раз 95-летний автор комиксов якобы начал сам ласкать себя и стонать, когда она работала над его бедрами. На следующий день она пришла к нему вновь, и, когда мужчина вновь начал стонать, пригрозила, что уйдет. Затем она перешла к массажу ногами, а когда Ли стал ее домогаться, забрала причитающуюся ей зарплату и покинула отель.

Отмечается, что бывший помощник Ли, Макс Андерсон, попытался вручить Карбалло чаевые за причиненные неудобства, однако массажистка отказалась. Она подчеркнула, что придать произошедшее огласке она решилась благодаря движению женщин против домогательств.

Представители Стэна Ли заявили, что обвинения не соответствуют действительности и что 95-летний автор комиксов «абсолютно безобиден и невиновен».

В январе Ли обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах по отношению к молодым медсестрам, ухаживавшим за ним. По словам медицинских работников, 95-летний Ли неоднократно хватал юных девушек за части тела, просил их об оральном сексе, расхаживал перед ними голым и «хотел, чтобы ему доставили удовольствие в постели».

Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.

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