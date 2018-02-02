Создатель Людей Икс и Человека-паука экстренно госпитализирован

Автор комиксов Marvel Стэн Ли попал в больницу из-за проблем с дыханием и сердцем. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает TMZ.

Отмечается, что состояние 95-летнего Ли оценивается как стабильное. Его госпитализировали из-за сильной одышки и аритмии. Представитель автора комиксов заявил, что пациент останется в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе еще на несколько дней.

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В январе Ли обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах по отношению к молодым медсестрам, ухаживавшим за ним на дому. По словам медработниц, мужчина неоднократно хватал юных девушек за части тела, просил их об оральном сексе, расхаживал перед ними голым и «хотел, чтобы ему доставили удовольствие в постели».

В 2016 году сообщалось, что Ли потерял способность читать и писать.

Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Железного человека, Тора, Человека-паука, Халка, Фантастической четверки и людей Икс.

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