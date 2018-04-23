Звезда «Тайн Смолвиля» вербовала в секс-рабство актрису из «Шестого чувства»

Американская актриса пакистанского происхождения Самия Шоаб рассказала, как звезда сериала о молодости Супермена «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк пыталась завербовать ее в сексуальное рабство. Ее слова передает New York Post.

Женщины познакомились в 2013 году во время кастинга в Нью-Йорке. Шоаб заявила, что Мэк очень хотела увидеться с ней еще, но это не казалось ей подозрительным. «Я была бы рада сказать вам, что я почувствовала что-то неладное, но этого не произошло. Она была очень милой девочкой», — призналась артистка, добавив, что встречалась с Мэк несколько раз.

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По словам Шоаб, Мэк выглядела очень хрупкой и изможденной, под глазами у девушки всегда были мешки. «Она определенно испытывала физические страдания. И ей точно не хватало сна», — отметила она.

После совместного ужина Мэк прислала Шоаб письмо, в которой назвала ее «вкусной женщиной». Актриса подчеркнула, что Мэк уговаривала ее вступить в женское сообщество JNess, которое, как выяснилось, связано с сектой NXIVM («Нексиам»). При этом Мэк не могла точно рассказать, чем занимаются члены JNess. 47-летняя Шоаб отметила, что актриса из «Тайн Смолвиля» потеряла к ней интерес, когда узнала ее возраст.

21 апреля стало известно, что 35-летнюю Мэк арестовали по подозрению в вербовке женщин в секту «Нексиам». Ее основателя Кита Раньера, арестованного в марте, обвиняют в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними. Известно, что адептов клеймили раскаленным железом в знак верности, на клейме были изображены инициалы Раньера и Мэк.

Самия Шоаб сыграла эпизодические роли в таких фильмах, как «Шестое чувство», «Реквием по мечте» и «Пи», а также появилась в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок» и «Ее звали Никита».

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