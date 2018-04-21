Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вербовку в сексуальное рабство

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Эллисон Мэк

Американскую актрису Эллисон Мэк (Allison Mack), известную по сериалу «Тайны Смолвиля», арестовали по подозрению в вербовке женщин в сексуальное и трудовое рабство. Об этом сообщает CNN.

Мэк проходит по делу секты NXIVM («Нексиам»), ее основателя Кита Раньера уже арестовали в Мексике в марте этого года. Дата суда над ним пока не назначена. Актрисе инкриминируют вступление в заговор с целью вербовки и продажи людей в рабство, в том числе сексуальное и трудовое.

«Согласно обвинительному заключению, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял Раньер», — сообщил адвокат Ричард Донохью (Richard Donoghue).

В свою очередь, актриса отрицает свою вину.

В конце марта стало известно, что Эллисон Мэк и ее коллегу по сериалу «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк подозревают в вербовке женщин в «Нексиам». Основателя секты Раньера обвиняют в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними. Известно, что адептов клеймили раскаленным железом в знак верности, на клейме были изображены инициалы Раньера и Мэк.

Курсы «Нексиам» действовали в США и Канаде с 1990-х годов. Женщин якобы учили там бороться с эмоциональными и физическими барьерами. Впервые о незаконной деятельности организации заговорили в 2017 году, когда бывший PR-менеджер секты опубликовал первую часть рассказа «Клейменные рабыни и хозяин Раньер».

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