Mr. Freeman полетал на дирижабле-пенисе в честь Хокинга

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В сети появился новый монолог анимационного персонажа Mr. Freeman, посвященный скончавшемуся физику Стивену Хокингу. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube в среду, 14 марта.

В 11-минутном мультфильме персонаж в стихотворной форме общается с альтер эго в виде Бога, сидящего на золотом троне в дирижабле, который, как отметили интернет-пользователи в комментариях под видео, напоминает по форме пенис.

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О смерти Хокинга стало известно 14 марта. Он умер на 77-м году жизни.

Предыдущий ролик Mr. Freeman под названием «Совесть: Вы заметили, что происходит со словами?» вышел в мае 2017 года.

Mr. Freeman — рисованный персонаж, критикующий в своих монологах образ жизни современного обывателя. Первый ролик вышел в сентябре 2009 года. Сначала эпизоды веб-сериала выходили анонимно, но в декабре 2012 года были раскрыты имена создателей: ими оказались аниматор Павел Мунтян, режиссер Владимир Пономарев, сценарист Анатолий Доброжан и актер Вадим Демчог, который озвучил все серии проекта.

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