Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена

Английский актер Роберт Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в вампирской саге «Сумерки», начал переговоры по поводу роли Бэтмена в готовящемся к съемкам фильме Мэтта Ривза. Об этом пишет Variety.

По информации издания, процесс переговоров находится на заключительном этапе. Однако студия Warner Bros отказалась от комментариев.

Фанаты истории о Бэтмене неоднозначно отреагировали на эту новость. «Вы, черт возьми, шутите? Роберт Паттинсон, этот женоподобный вампир, будет Бэтменом? Черт! И черт с вами, Warner Bros», — написал пользователь Hunter в Twitter.

«Роберт Паттинсон в роли Бэтмена? Будет интересно...», — заявил комментатор с ником Ccbeemee.

«Представьте, как на вас смотрели бы, если бы вы вернулись на десять лет в прошлое и говорили людям: "Эдвард из "Сумерек" будет играть Бэтмена"», — прокомментировал новость юзер Reddit RickRaptor105.

Тем не менее некоторые фанаты супергеройской истории вспомнили о том, что с момента, когда артист снялся в роли вампира Эварда Каллена прошло десять лет. «Роберт Паттинсон — невероятно талантливый актер. Он куда больше, чем та роль в "Сумерках". Вот список фильмов, которые все должны посмотреть: "Затерянный город Z", "Хорошее время", "Высшее общество", "Космополис"», — высказался пользователь Walt в Twitter.

В марте стало известно, что Бен Аффлек больше не будет сниматься в фильмах о Бэтмене. В январе появилась информация о главных претендентах на роль супергероя, однако среди них не было Паттинсона.

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