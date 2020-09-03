Роберт Паттинсон заразился коронавирусом и прервал съемки новой части «Бэтмена»

Британский актер Роберт Паттинсон сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, в результате чего съемки новой части франшизы «Бэтмен» снова были прерваны. Об этом сообщает The Deadline.

Сейчас съемки фильма проходят в Лондоне. Как пояснили в киностудии The Warner Bros., исполняющий главную роль актер был изолирован в соответствии с действующими правилами, а съемки временно приостановлены.

Других подробностей в киностудии не рассказали, объяснив это защитой личной жизни актеров.

Съемки нового фильма популярной франшизы начались в январе 2020 года в Великобритании, однако были приостановлены в марте на фоне пандемии коронавируса. На тот момент режиссер и продюсер фильма Мэтт Ривз сообщал, что отснята уже четверть материала. Съемки фильма возобновились лишь недавно. Премьера кинокартины в США запланирована на 1 октября 2021 года.

О том, что Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года. Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом («Толкин», «Люди Икс»).