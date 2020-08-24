Увидевшие Паттинсона в трейлере «Бэтмена» фанаты извинились перед актером

Фанаты франшизы о Бэтмене, критиковавшие выбор звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона на главную роль в новом фильме, изменили свое мнение после выхода на YouTube трейлера картины. Они извинились перед актером в Twitter.

«Хочу извиниться перед Мэттом Ривзом (режиссер картины — прим. «Ленты.ру») и Робертом Паттинсоном. Я долгое время ненавидел их фильм по ряду причин. Но, черт подери, трейлер просто невероятный», — признался @failed_try.

«Буду честен. Мы все должны извиниться перед Робертом Паттинсоном», — написал @Chrisvmiami.

В то же время поклонники актера, увидевшие трейлер, признались, что неожиданно заинтересовались «Бэтменом». Интернет-пользователи также напомнили, что критики Паттинсона утверждали, что тот слишком худой для роли, в то время как артист якобы оказался вторым самым крупным Бэтменом в кино.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.