Самый красивый мужчина в мире собрался жениться на звезде «Дивергента»

Британский актер Роберт Паттинсон, которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире, собрался жениться на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус. Об этом сообщает The Blast.

Звезда «Дивергента» появилась на публике с золотым кольцом на руке. Слухи о ее помолвке с артистом появились еще в декабре 2019 года — тогда Уотерхаус тоже сфотографировали с кольцом на пальце, однако пара никак не стала комментировать возможную свадьбу.

28-летняя Уотерхаус известна по фильмам «Дивергент, глава 2: Инсургент», «С любовью, Рози», «Покемон. Детектив Пикачу», «Гордость и предубеждение и зомби», «Клуб миллиардеров», «Дождливый день в Нью-Йорке». Паттинсон снимался в лентах «Сумерки», «Маяк», «Помни меня» и «Хорошее время». Кроме того, он исполнит главную роль в новой картине про Бэтмена.

О том, что он утвержден на роль Бэтмена в трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года. Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом («Толкин», «Люди Икс»). Однако режиссер будущей картины Мэтт Ривз настоял на том, чтобы отдать роль звезде саги «Сумерки».