Роберт Паттинсон пообещал заняться порно в случае провала «Бэтмена»

Британский актер Роберт Паттинсон пообещал заняться съемками в порно в случае провала «Бэтмена», в котором он исполняет главную роль. Об этом сообщает издание The Guardian.

Артист пояснил, что уйдет не в обычную порнографию, а в артхаусное кино для взрослых. При этом в ходе обсуждения супергеройской роли он заявил, что для него нет более сурового критика, чем он сам. Он назвал работу над «Бэтменом» достижением, добавив, что всегда чувствовал связь с этим персонажем. По его словам, в этой роли содержится сила, которая привлекает всех.

«Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет», — отметил Паттинсон. Он также признался, что на самом деле не знает, как играть.

В конце мая стало известно, что Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна. Режиссером картины выступит Мэтт Ривз.

Роберт Паттинсон стал широко известен как исполнитель роли Эдварда Каллена в вампирской саге «Сумерки». Также он снимался во франшизе о Гарри Поттере, лентах «Воды слонам!», «Помни меня» и «Маяк».

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