Американская актриса Шэрон Стоун обвинила власти США во лжи о коронавирусе. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда рассказала, что ее сестра вместе с мужем находится в больнице в тяжелом состоянии после заражения COVID-19. Она пояснила, что в Монтане, где проживают ее родственники, невозможно сдать анализ до тех пор, пока у тебя не появятся симптомы. Артистка пожаловалась, что медсестры госпиталя, в котором лежит ее сестра с супругом, тоже не могут получить тесты.

«Когда они говорят, что есть тесты для всех, они лгут. Когда они говорят, что есть тесты даже для медсестер в больницах, они лгут. Люди умирают и борются за свою жизнь, потому что нет ничего, кроме лжи», — заявила Стоун. Она попросила подписчиков не верить властям, которые утверждают, что вирус не так уж опасен, и рассказала, что от COVID-19 умерла ее бабушка.

Актриса призвала голосовать на президентских выборах за кандидата от демократов Джо Байдена и выдвинутую им на пост вице-президента Камалу Харрис. По мнению Стоун, женщины у власти способны более эффективно решать вопросы, связанные с пандемией коронавируса.