Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На нем артистка запечатлена в водолазке, массивных очках и с крестиком на шее. В посте Стоун пояснила, что фотография была сделана во время работы над театральным мюзиклом «Звуки музыки».

Комментаторы не узнали молодую звезду: некоторые удивились, что она выглядит как «ботаничка» или монашка, другие же отметили ее сходство с артисткой Дайан Китон и политиком Хиллари Клинтон. Фанаты отметили, что в молодости знаменитость была так же привлекательна, как и сейчас.

В апреле Стоун вспомнила о рыданиях от вида своего стареющего тела. 62-летняя артистка призналась, что после 40 лет она стала острее реагировать на возрастные изменения. «Я заходила в ванную с бутылкой вина, запирала дверь и говорила себе, что не выйду, пока не смогу полностью принять свое тело. Я начинала плакать, когда видела свое стареющее лицо и тело в зеркале. Но вы не бессильны, вы можете значительно замедлить этот процесс, если будете соблюдать дисциплину и много тренироваться», — отметила она. По словам актрисы, для поддержания фигуры она танцует три или четыре раза в неделю. Кроме того, она не закрывает окна шторами, чтобы было легче рано просыпаться.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!