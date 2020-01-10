Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина

Актриса Шэрон Стоун сравнила президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа в интервью журналу GQ.

По мнению Стоун, российский лидер, управляя страной, руководствуется ее лучшими интересами, а глава США является «хвастуном», который не уважает свой пост. «Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — отметила актриса.

Стоун также выразила сомнение в том, что Дональд Трамп будет переизбран на выборах в текущем году.

В июле 2018 года актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США выглядел как маленькая раскисшая макаронина на совместной пресс-конференции с Путиным после первой полноформатной встречи лидеров в Хельсинки. «Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него [у Путина] автограф, селфи или что-то подобное», — сказал Шварценеггер.

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