Шэрон Стоун красноречиво расхохоталась после вопроса о домогательствах

Продолжительный хохот актрисы Шэрон Стоун в ответ на вопрос журналиста, сталкивалась ли она когда-либо с сексуальными домогательствами, взорвал соцсети. Пользователи посчитали, что после такой красноречивой реакции не нужны никакие объяснения.

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 15 января 2018, 12:36

«Я в этом бизнесе уже 40 лет. Можете себе представить, как все обстояло там, когда я начинала карьеру 40 лет назад с моей-то внешностью? Я приехала без каких-либо защитников из ниоткуда, штат Пенсильвания», — рассказала Стоун. Актриса подчеркнула, что видела все проявления сексуальных домогательств.

Поклонники артистки понадеялись, что Стоун начнет называть имена мужчин из киноиндустрии, уличенных ею в домогательствах за последние 40 лет.

В том же интервью Стоун призналась, что чуть не умерла в 2001 году, когда у нее произошло кровоизлияние в мозг. «Шанс выжить составлял примерно пять процентов. А потом это повлияло на мою речь, слух, походку, способность читать и писать. Приходилось всему учиться заново. Вся жизнь была уничтожена», — рассказала 59-летняя актриса.

Шэрон Стоун известна по таким фильмам, как «Основной инстинкт», «Казино» и «Вспомнить все».

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