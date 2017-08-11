Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала запись своих проб к эротическому триллеру «Основной инстинкт». Актриса выложила ролик в Instagram.

Роль в этой картине стала ключевой в карьере Стоун. На нее претендовали такие актрисы, как Джулия Робертс, Мэг Райан и Эмма Томпсон, но режиссер Пол Верховен счел их недостаточно сексуальными. Партнер Стоун по фильму Майкл Дуглас после завершения съемок был вынужден пройти курс лечения от сексуальной одержимости.

#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesday A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Aug 9, 2017 at 4:12pm PDT

Шэрон Стоун сыграла также в картинах «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Мертвый и быстрый», «Щепка» и других. В 2006 году она снялась в фильме «Основной инстинкт 2», созданном режиссером Майклом Кейтоном-Джонсом и не имевшем большого успеха.