Шэрон Стоун отреагировала на самоубийство бывшего возлюбленного

Американская актриса Шэрон Стоун отреагировала на самоубийство сценариста и продюсера Стива Бинга, своего бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Extra.

«Мне действительно тяжело было это пережить. Он был сложным человеком, который, как мне кажется, не всегда принимал правильные решения», — сказала артистка.

Она призналась, что, как и Бинг, тяжело переживает пандемию коронавируса. За последнюю неделю Стоун сдала два теста на COVID-19, так как на протяжении четырех дней у нее держалась высокая температура. Актриса решила самоизолироваться до получения результатов анализов, которые в итоге оказались отрицательными.

23 июня стало известно, что Бинг совершил суицид в Лос-Анджелесе. Его тело обнаружили под окнами его дома. Продюсер жил на 27-м этаже в дорогостоящем здании в одном из самых богатых районов города. Источники заявили, что незадолго до самоубийства продюсер впал в депрессию из-за недостатка общения во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!