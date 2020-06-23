Живший на 27-м этаже сценарист фильма «Кенгуру Джекпот» совершил суицид

Сценарист и продюсер Стив Бинг совершил суицид в Лос-Анджелесе. Его тело обнаружили под окнами его дома, передает TMZ.

55-летний Бинг жил на 27-м этаже в дорогостоящем здании в одном из самых богатых районов города. Источники заявили, что незадолго до самоубийства продюсер впал в депрессию из-за недостатка общения во время карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса.

Стив Бинг выступил сценаристом комедийного фильма «Кенгуру Джекпот» и продюсером «Убрать Картера» с Сильвестром Сталлоне. Помимо этого, он основал компанию Shangri-La Entertainment, продюсировавшую такие ленты, как «Беовульф», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Бунтующая юность». Бинг также инвестировал в создание культового новогоднего фильма «Полярный экспресс» почти половину бюджета ленты и работал с Мартином Скорсезе над картиной «The Rolling Stones: Да будет свет», вышедшей 2008 году.