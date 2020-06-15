Звезда болливудского фильма «ПиКей» совершил самоубийство

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут совершил самоубийство в своем доме в Мумбае. Болливудской звезде было 34 года, пишет Times of India.

Отмечается, что артист не оставил предсмертных записок. Полиция города проводит расследование.

Как сообщает The Sun, Сушант Сингх совершил суицид через несколько дней после смерти его бывшего менеджера. Перед смертью он находился в продолжительной депрессии.

Сушант Сингх — актер кино и телевидения. Он сыграл в эпическом болливудском драмеди «ПиКей», а также исполнил главные роли в лентах «Кедарнатх», «Детектив Бемкеш Бакши», «Настоящий индийский роман», «Налегке» и «Драйв».

30 апреля стало известно, что болливудская звезда Риши Капур умер от лейкемии. Ему было 67 лет. Днем ранее сообщалось о смерти другого индийского актера — 53-летнего Ирфана Кхана, известного по ролям в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи». Причина его смерти не уточнялась.