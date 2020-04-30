Болливудская звезда Риши Капур умер от рака. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в 2018 году у индийского актера диагностировали лейкемию. Он переехал в Нью-Йорк, чтобы пройти курс лечения, а в сентябре прошлого года вернулся в родной город Мумбаи. Артист скончался в возрасте 67 лет.

Его дедушка Притхвирадж Капур, отец Радж Капур, братья Рандхир и Раджив, а также его сын, племянницы и племянники также снимались в кино. Среди наиболее известных работ самого Риши Капура — «Пока я жив», «Слепая любовь», «Немного любви, немного магии», «Студент года», «Ты и я», «Бобби», «Огненный путь», «Любовь вчера и сегодня» и «Амар, Акбар, Антони».

29 апреля стало известно о смерти другого индийского актера — 53-летнего Ирфана Кхана, известного по ролям в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи». Причина его смерти не уточнялась.