Умерла звезда фильма «Запретная зона»

Американский актер украинского происхождения и звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко скончался в США. Ему было 52 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на брата мужчины.

Как сообщается, тело актера обнаружили 22 апреля в его собственном доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Перед этим он в течение нескольких дней не выходил на связь, поэтому семья вызвала полицию по его адресу. Считается, что Дьяченко умер поздно вечером 20 апреля или рано утром 21-го.

По предварительной информации, актер скончался не от коронавируса. Никаких следов насильственной смерти также обнаружено не было. В то же время точная причина пока неизвестна — тело в настоящее время изучают судмедэкперты. Семья мужчины утверждает, что он был в хорошей форме и не жаловался на здоровье.

Дьяченко наиболее известен по роли Юрия в фильме ужасов «Запретная зона» (Chernobyl Diaries), который рассказывает про зону отчуждения в Чернобыле. Он также появлялся в лентах «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», комедии «Напряги извилины».