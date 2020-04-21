Умер актер сериалов «Санта-Барбара» и «Рыцарь дорог»

В Теннесси умер американский актер Том Лестер. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что причиной смерти звезды сериалов «Санта-Барбара» и «Рыцарь дорог» стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Ему был 81 год.

Смерть артиста подтвердил его брат Майкл Лестер. На странице в Facebook он рассказал, что похороны знаменитости состоятся 24 апреля.

Лестер родился 23 сентября 1938 года в городе Лорел, штат Миссисипи. Он прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Зеленые просторы», «Незваный гость», «Горди», «Бенджи», «Любовь по-американски», «Маленький домик в прериях», «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Доктор Маркус Уэлби» и «Рождественский ребенок».

16 апреля стало известно о смерти 81-летнего американского актера Брайана Деннехи. Звезда фильмов «Три дня на побег» и «Рэмбо: Первая кровь» скончался в Коннектикуте. Смерть наступила по естественным причинам.