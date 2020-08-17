В студии Уилла Смита произошла вспышка коронавируса

В студии голливудского актера Уилла Смита произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что у десяти сотрудников принадлежащей артисту компании Westbrook Inc. обнаружили COVID-19. В студии заявили, что в настоящее время остановлено производство одного проекта, в котором участвовали зараженные работники. Их поместили на карантин.

В Westbrook Inc. также рассказали, что актер и его жена Джада Пинкетт-Смит продолжают работать над производством ряда новых проектов. Утверждается, что они при этом следуют строгим правилам, установленным Центром по контролю и профилактике заболеваний США, штатом Калифорния и округом Лос-Анджелес.

В июле в семье актеров произошел скандал. Певец Аугуст Алсина заявил, что в течение долгого времени встречался с женой Уилла Смита, причем их связь одобрил сам супруг, поскольку у пары свободные отношения. По словам 27-летнего исполнителя, с женой Смита их познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году. С тех пор они были неразлучны. В свою очередь, и сам Смит, и его жена опровергали слова Алсины. Позднее супруга Смита все же подтвердила, что у нее была связь с исполнителем примерно 4,5 года назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж «благословил» их роман, поскольку на тот момент пара «переживала очень трудное время» и рассталась, поэтому получать одобрение супруга ей было не нужно.