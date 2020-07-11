Жена Уилла Смита раскрыла правду о своем внебрачном романе «с разрешения мужа»

Жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит в эфире интернет-шоу Red Table Talk раскрыла правду о своем внебрачном романе с певцом Аугусто Алсиной. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Джада подтвердила, что у нее была связь с исполнителем примерно 4,5 года назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж «благословил» их роман, поскольку на тот момент пара «переживала очень трудное время» и рассталась, поэтому получать одобрение супруга ей было не нужно.

По словам жены актера, заведя роман с певцом, она «просто хотела чувствовать себя хорошо», поскольку на тот момент ее психологическое состояние было «хрупким». Вместе с том, добавила Пинкетт-Смит, благодаря этой связи ей удалось ей противостоять собственной «эмоциональной незрелости» и незащищенности.

Ранее певец Аугусто Алсина заявил, что в течение долгого времени встречался с женой Уилла Смита, причем их связь одобрил сам супруг, поскольку у пары свободные отношения. По словам 27-летнего исполнителя, с женой Смита их познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году. С тех пор они были неразлучны. В свою очередь, и сам Смит, и его жена опровергали слова Алсины.

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