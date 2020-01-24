Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»

Голливудский актер Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в трилогии «Матрица». Об этом сообщает портал Collider.

«Я действительно верил, что это не моя роль. Просто не моя. Она была чья-то еще, я уверен. Если бы я начал вспоминать обо всех великих фильмах, от которых я отказался, на это бы ушла пара ночей», — поделился артист. Он сделал отсылку к «Матрице», пошутив, что в той ситуации решил принять красную таблетку.

Питт не уточнил, какого персонажа ему предлагали сыграть. При этом издание отмечает, что актера рассматривали в качестве кандидата на роль Нео.

В марте 2019 года продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура заявил, что Нео хотели сделать женщиной. Роль предлагали Сандре Буллок, однако она ответила, что не заинтересована в проекте.

В феврале 2019 года Уилл Смит признался, что также отказался играть Нео в «Матрице» и не гордится этим. Он пояснил, что в 1998 году братья Вачовски, у которых на тот момент был лишь один снятый фильм «Связь», представили ему концепцию киноленты, которая показалась голливудской звезде нелепой.

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