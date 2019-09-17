Брэд Питт получил комплимент из космоса

Национальное космическое агентство США (НАСА) провело трансляцию видеосвязи американского актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС). Видеотрансляция опубликована в Twitter.

Питт задал Хейгу вопрос по поводу своей роли в фильме «К звездам», где его герой отправляется в далекие галактики на поиски отца. «Ник, нужна твоя экспертиза. «Кто был более правдоподобен: Клуни (Джордж Клуни сыграл астронавта в киноленте Альфонсо Куарона «Гравитация» в 2013 году — прим. «Ленты. ру») или Питт?» — спросил актер. «Ты, абсолютно точно!» — смеясь ответил Хейг.

«К звездам» — фантастический фильм американского режиссера Джеймса Грея. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт и Томми Ли Джонс. Премьера состоялась 29 августа. В России фильм выйдет на экраны 23 сентября.

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