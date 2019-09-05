Брэд Питт признался в посещении общества анонимных алкоголиков после развода

Голливудский актер Брэд Питт признался, что начал посещать собрания общества анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание The New York Times.

По его словам, ситуация зашла максимально далеко, поэтому он в течение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Артист отметил, что его тронула их уязвимость: «Все эти люди сидели вокруг, они были настолько открытыми и честными, я такого никогда не слышал».

Актер добавил, что участники общества анонимных алкоголиков доверяли друг другу, и никто из них даже не слил рассказы Питта таблоидам. «На самом деле это была настоящая свобода — просто разоблачить свои уродливые стороны. В этом есть великая ценность», — поделился он.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала документы на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный актер ударил приемного ребенка, камбоджийца Мэддокса. В апреле этого года пара официально развелась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!