Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись. Об этом сообщает портал The Blast со ссылкой на официальные документы.

Суд принял решение восстановить «холостяцкий» статус актеров несмотря на то, что соглашение о разводе еще не утверждено. Питту и Джоли нужно завершить переговоры о разделе имущества и оформлении опеки над шестью детьми.

По данным собеседника издания, актеры решили закончить бракоразводный процесс до заключения соглашения, поскольку устали от эмоционального напряжения. Они хотят отдохнуть друг от друга и подготовиться к новым отношениями, хотя оба пока свободны.

12 апреля источники The Sun сообщали, что Джоли намеренно затягивает бракоразводный процесс. Артистка якобы хочет вернуть бывшего мужа в семью.

В январе Питта заподозрили в романе с актрисой Шарлиз Терон. Позднее близкие к ним источники опровергли этот слух и заявили, что знаменитости давно знакомы и являются хорошими друзьями, но ни один из них не готов к серьезным отношениям.

Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Джоли настаивала на единоличной опеке над детьми.

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