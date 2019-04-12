Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью. Об этом сообщает The Sun.

«Анджелина четко дала понять Брэду, что хочет восстановить их отношения», — заявил источник из окружения пары. По его словам, 55-летний актер не стремится к примирению, однако старается выстроить гармоничное общение с бывшей женой ради детей.

Отмечается, что пара могла развестись еще год назад, если бы Джоли согласилась отпустить бывшего мужа. Ранее она призналась, что ее отношения с Питтом сильно испортились, и добавила, что теперь привыкает к жизни одинокой женщины.

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Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го артистка подала на развод. В конце 2018 года стало известно, что бывшие супруги подписали окончательное соглашение об условиях опеки над детьми. У них шестеро детей, троих из них (Мэддокса, Пакса и Захару) пара усыновила.

В январе Питта заподозрили в романе с актрисой Шарлиз Терон. Позднее близкие к ним источники опровергли этот слух и заявили, что знаменитости давно знакомы и являются хорошими друзьями, но ни один из них не готов к серьезным отношениям.

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