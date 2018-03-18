Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что привлекает ее в людях больше всего. Интервью с артисткой опубликовано на InStyle.

«Люди, которых я считаю красивыми, — это те, которые не прогибаются под чужие представления о красоте. Меня всегда привлекали уникальные, необычные люди, те, кто остается самим собой», — пояснила Джоли.

Она также назвала черту, которая делает людей сексуальными. По ее словам, нет ничего красивее интеллекта. «Когда видите кого-то с горячим умом — это сексуально», — сказала актриса.

Джоли рассказала о своем старении и заявила, что ей нравится видеть, как меняется ее внешность. «Я смотрю, как я старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива — я живу и становлюсь старше», — добавила она.

Ранее в марте сообщалось, что актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Джоли.

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