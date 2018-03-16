По мотивам «Лары Крофт» сняли лесбийский порнотриллер «Расхитительница вагин»

В сети появился трейлер порнопародии на франшизу об исследовательнице Ларе Крофт. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

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Лента под названием Poon Raider: A DP XXX Parody («Расхитительница вагин: Порнопародия DP») создана студией Digital Playground. По сюжету, главная героиня Лара Кротч (Кимми Грэйнджер) возвращается в свое поместье после путешествия и обнаруживает, что ее злобная мачеха (Тина Кэй) пытается оставить ее без наследства, которое девушка получила от отца.

Дата выхода порнофильма пока не раскрывается. Digital Playground ранее снимала ленты для взрослых по мотивам «Стражей Галактики», «Звездного пути» и серии видеоигр The Legend of Zelda.

Ранее в марте портал BuzzFeed составил список наиболее диких порнопародий на культовые кинокартины, сериалы и мультфильмы. В него попали ленты по мотивам «Губки Боба квадратные штаны», «Покемона», «Ох, уж эти детки!» и «Могучих рейнджеров».

Оригинальная франшиза Tomb Raider («Расхитительница гробниц») состоит из двух лент 2001 и 2003 годов с Анджелиной Джоли в главной роли, фильма 2018 года с Алисией Викандер и 17 видеоигр.

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