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Брэд Питт оказался жертвой домогательств феминистки

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Лина Данэм

На премьере фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» актриса Лина Данэм внезапно попыталась поцеловать в губы своего коллегу Брэда Питта. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что артист при этом выглядел удивленным и не ответил взаимностью. Рядом находились другие участники проекта, в том числе Леонардо Ди Каприо, который, похоже, был смущен из-за случившегося.

Поступок 33-летней Данэм разозлил пользователей сети. Они припомнили актрисе ее феминистские взгляды и выразили мнение, что ее действия по отношению к 55-летнему Питту можно расценивать как домогательства.

«Почему люди аплодируют смелости Лины Данэм, когда она сексуально домогается его перед публикой? Людям нравится говорить о равных правах, но они не придерживаются равных стандартов. Если бы я, мужчина, сделал такое, СМИ и общественность были бы в ярости. #двойные стандарты».

«Оооо... Мы все можем согласиться с тем, что, если бы они поменялись ролями, Брэд Питт лишился бы карьеры, а люди бы кричали в защиту движения #MeToo, верно?»

«Лина Данэм попыталась поцеловать Брэда Питта в губы, хотя он этого не хотел. Интересно, как бы медиа осветили это, если бы они поменялись полами».

В апреле Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли. Они поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.

Лина Данэм известна по таким проектам, как «Девочки», «Любовь по-взрослому», «Крошечная мебель» и «Счастливого Рождества». В 2015 году она запустила онлайн-издание Lenny Letter, предназначенное для обсуждения феминистских тем. Сайт просуществовал три года.

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