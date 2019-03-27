Нео из «Матрицы» хотели сменить пол

До того, как Киану Ривза утвердили играть Нео в фильме «Матрица» братьев Вачовски (в настоящее время — сестры Вачовски), на эту роль рассматривали Сандру Буллок. Об этом сообщает портал The Wrap.

Как отметил продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, она была одним из главных кандидатов. Кроме того, на участие в картине претендовали такие актеры, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит.

«Мы пришли к Сэнди Буллок и сказали: "Мы превратим Нео в девушку". [Продюсер] Джоэл Сильвер и я работали с Сэнди над "Разрушителем", и она была и остается для меня очень хорошим другом. Это было довольно просто. Мы отправили ей сценарий, чтобы узнать, заинтересована ли она. И если бы она заинтересовалась, мы бы попытались внести изменения», — рассказал Ди Бонавентура.

Он добавил, что в то время проект не показался артистке чем-то особенным. Позднее в одном из своих интервью она заявила, что на роль выбрали правильного человека.

В феврале Уилл Смит признался, что отказался играть Нео в «Матрице» и не гордится этим. Он пояснил, что в 1998 году Вачовски, у которых на тот момент был лишь один снятый фильм «Связь», представили ему концепцию киноленты, которая показалась голливудской звезде нелепой.

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