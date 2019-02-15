Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в «Матрице»

У голливудского актера Уилла Смита был шанс сыграть главную роль в «Матрице» братьев Вачовски (в настоящее время — сестры Вачовски), однако он отказался от нее. Артист рассказал об этом подробнее в видеоблоге, который опубликовал на YouTube.

«Это одна из тех историй, которыми я не горжусь. Но это правда. Я отказался от роли Нео в "Матрице". Но подождите, не осуждайте меня сразу!» — объявил Смит.

В 1998 году братья Вачовски, у которых на тот момент был лишь один снятый фильм «Связь», неизвестный широкой публике, представили Смиту концепцию «Матрицы», которая показалась голливудской звезде нелепой.

«Чувак, короче представь, ты типа дерешься, и прыгаешь, а потом зависаешь в середине прыжка, а потом люди видят тебя во всех ракурсах на 360 градусов в прыжке. Мы создадим специальные камеры, которые зафиксируют твой прыжок!» — передал Смит слова режиссеров.

«Поэтому я снялся в "Диком, диком Западе". Я не горжусь этим», — добавил актер.

Смит указал, что, если бы снялся в роли темнокожего Нео, то Морфиуса сделали бы белым. «Они приглядывались к Вэлу Килмеру», — сказал он.

В апреле 2017 года поклонники «Матрицы» смонтировали видеоролик со Смитом в роли Нео.

Первый фильм трилогии «Матрица» вышел в 1999 году. Позже режиссеры братья Вачовски сменили пол и теперь известны как сестры Вачовски.

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