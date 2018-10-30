Культура
 
Последние новости
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией
Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы
На российских АЗС пропал дизель
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Популярные блогеры отправились к знаменитой скале и погибли
Две женщины впервые выносили одного ребенка
Россия отказалась спорить из-за европейских свиней
Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США
Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее
Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро
Новости партнеров

Уилл Смит с женой высказались о свингерстве

Перейти в «Мою Ленту»

Актер Уилл Смит и его супруга актриса Джада Пинкетт-Смит прокомментировали слухи о том, что они свингеры-сайентологи. Слова артистов передает The Sun во вторник, 30 октября.

«Давайте развеем кое-какие слухи, просто для галочки. Мы никогда не были сайентологами, мы никогда не были свингерами», — подчеркнул Смит.

«Это чересчур особый стиль жизни», — со смехом добавила жена актера.

47-летняя Джада Пинкетт-Смит снималась в таких фильмах, как «Крик 2», «Али», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», а также озвучила серию мультфильмов «Мадагаскар» и анимационную ленту «Принцесса Мононокэ».

Уилл Смит — 50-летний рэпер, актер и режиссер. Он наиболее известен по франшизе «Люди в черном» и картинам «Я, робот», «День независимости», «Враг государства», «В погоне за счастьем» и «Я — легенда». Артисты поженились в 1997 году.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Will Smith and Jada Pinkett Smith finally address those Scientology rumours and lift the lid on being labelled ‘swingers’
Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства
Шнуров выложил фото новой жены
Появилось первое фото со съемок новых «Людей в черном» без Уилла Смита
Другие материалы рубрики
Культура00:0127 октября

Последнее искушение премьера

Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
14:05Сегодня

В Москве бесплатно выступит Джо Класселл

16:16Сегодня

Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы

11:40Сегодня

Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства

Культура00:0329 октября

«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»

Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
00:56Сегодня

Прокуроры запретили петь Монеточке и Элджею

12:59Сегодня

Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face

23:1329 октября

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Культура00:05 9 октября

Золотая смазка

Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
13:4022 октября

На крыше в Москве пройдет фестиваль Life and Death

09:46Сегодня

Умер актер и режиссер Марат Арипов

18:1729 октября

Лидер Rammstein оценил подаренный ему в Москве бюст Ленина

Россия
Тайный суд
Почему судебные процессы в России все чаще проходят за закрытыми дверями
Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Должникам пришлют СМС вместо коллекторов
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Очередному бывшему губернатору подготовили «золотой парашют»
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии
Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США
Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны
Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
Трамп определил рамки своего национализма
Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией
Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро
Россиян предостерегли от поездок на Украину
На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
«Россети» опровергли версию об отключении электроэнергии в Росляково
Трампа обвинили в поддержке финансовой пирамиды
Составлен портрет типичного водителя России
Маск стал «никем» в Tesla
Определены самые надежные в мире автомобили
Цены на бензин пошли вверх
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Заказавшую сына россиянку отправили жить с ним до суда
Россиянин отработает 300 часов за украденные пиццы
Пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Боширова
В Якутии мужчина украл серебро из церкви и обменял на спиртное
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
«Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Две женщины впервые выносили одного ребенка
Раскрыта тайна происхождения шоколада
Зафиксирована смерть ближайшей галактики
Все материалы
Спорт
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Фанаты нашли врага в «Реале»
Российского нападающего захотели в Англии за бесценок
Российский футболист забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет
Партнерский материал
«Класико» без классиков и безжалостный «Манчестер Сити»
Лучшие ставки на «Барселону», ЦСКА и «Тоттенхэм»
Кокорину и Мамаеву напророчили стать звездами тюремного футбола
Глава UFC приказал Мэйуэзеру драться в ММА
Все материалы
Культура
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы
Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства
Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face
Все материалы
Интернет и СМИ
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь
Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
Журналист предложил убивать веганов и «зашел слишком далеко»
Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Саэд Эль-Ашкар«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»
Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете
У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту
Бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела
Найден способ ходить на каблуках без боли
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Вкус трех миров
Вино, суп и морепродукты. Что едят и пьют в Словении
Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти
Блогер Соболев предложил назвать столичный аэропорт именем Ломоносова
Пассажир упавшего в Индонезии самолета успел отправить жене селфи перед смертью
Россиянку изнасиловали в Индии
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Американка объелась блинами насмерть
Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее
Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила
Ныряльщик нашел на дне целый внедорожник с ключами в замке зажигания
Все материалы
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и при чем здесь видеоигры?
Представлена роскошная Hyundai Creta с белой кожей и панорамой
Восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8 показали на видео
Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
Все материалы
Дом
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением
Названы города мира с самым дорогим жильем
Все материалы