Новую «Матрицу» посвятят молодому Морфеусу

Кинокомпания Warner Bros. собирается посвятить новый фильм из вселенной «Матрицы» молодости Морфеуса, одного из главных героев оригинальной трилогии. Об этом сообщает The Independent.

Актером, который исполнит главную роль в приквеле, может стать афроамериканец Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки», «Этот неловкий момент» и «Хардбол»). По информации издания, Warner Bros. намерена снять по «Матрице» сразу несколько кинолент.

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Сценарист Зак Пенн, который работает над проектом, заявил в Twitter, что переснимать «Матрицу» недопустимо. Он отметил, что вселенная фильма позволяет исследовать другие интересные истории.

15 марта сообщалось, что Warner Bros. приступила к производству ремейка «Матрицы». О том, будет ли киностудия привлекать к проекту сестер Вачовски, режиссеров оригинальной трилогии, не известно.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.