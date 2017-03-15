Студии Warner Bros. предложили хорошенько подумать перед перезапуском «Матрицы»

Издание IndieWire в среду, 15 марта, опубликовало открытое письмо, обращенное к киностудии Warner Bros., которая начала работу над ремейком фантастического боевика «Матрица» 1999 года.

В письме, озаглавленном «"Матрица": почему перезапуск франшизы без участия сестер Вачовски — ужасная, ужасная идея», авторы, по собственному выражению, «умоляют студию хорошенько подумать, прежде чем глотать красную таблетку».

Главное требование — не начинать съемки, если в режиссерском кресле окажется кто-то, кроме создателей оригинального фильма Вачовски (на тот момент они были братьями: оба кинематографиста поменяли пол после выхода фильмов, Энди стал транссексуалом в 2016 году, Ларри — в 2003-м, сейчас они называют себя сестры Вачовски).

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«Простая истина заключается в том, что "Матрица" не песочница, в которой могут играть все, это хрупкий песочный замок. Не разрушьте его», — говорится в обращении.

Ранее в среду стало известно, что Warner Bros. приступила к производству ремейка «Матрицы». Сценаристом, предположительно, станет Зак Пенн (ленты из серии «Люди Икс», «Мстители»). Будут ли привлечены к съемкам Вачовски, пока неизвестно.