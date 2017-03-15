Warner Bros. переснимет первую «Матрицу»

Компания Warner Bros. начала работу над ремейком фантастического боевика «Матрица» 1999 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект находится на ранней стадии производства. По информации издания, для перезапуска «Матрицы» компания планирует привлечь к сотрудничеству сценариста Зака Пенна (фильмы из серии «Люди Икс», «Мстители»).

Источники портала утверждают, что создатели ленты намерены отдать главную роль в ремейке актеру Майклу Б. Джордану («Крид: Наследие Рокки», «Этот неловкий момент» и «Хардбол»).

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О том, будет ли киностудия привлекать к проекту сестер Вачовски, режиссеров оригинальной трилогии, еще неизвестно.

В конце февраля голливудский актер Киану Ривз, сыгравший в «Матрице» главную роль, заявил, что главным условием его возвращения во франшизу будет участие Вачовски в проекте.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. Режиссерами лент выступили братья Вачовски (оба кинематографиста поменяли пол после выхода фильмов, Энди стал транссексуалом в 2016 году, Ларри — в 2003-м, сейчас они называют себя Сестры Вачовски). В фильмах рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.