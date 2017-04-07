В сети смонтировали «Матрицу» с Уиллом Смитом в роли Нео

Видео: The Unusual Suspect / YouTube

В сети появился видеоролик, в котором соединяются кадры из фильмов серии «Матрица» и картин с участием американского актера Уилла Смита. Ролик под названием «Что если бы в "Матрице" играл Уилл Смит?» появился на YouTube-канале The Unusual Suspect.

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Эпизоды смонтированы таким образом, что кажется, будто Смит исполняет в «Матрице» главную роль хакера Нео вместо Киану Ривза.

Ранее в марте появились сообщения о том, что компания Warner Bros. начала работу над ремейком фантастического боевика «Матрица» 1999 года. Новую ленту планируется посвятить молодости Морфеуса, одного из главных героев трилогии братьев Вачовски (оба режиссера сменили пол и теперь называют себя сестры Вачовски).