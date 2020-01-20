Брэд Питт рассказал об аккаунте в Tinder и любви Тарантино к ступням

Голливудский актер Брэд Питт, получивший премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, рассказал, что добавит информацию о награде в свой аккаунт в приложении Tinder, и пошутил о любви режиссера к женским ступням. Отрывок его речи опубликовал в Twitter портал Entertainment Weekly в понедельник, 20 января.

«Надо добавить это в свой аккаунт в Tinder», — заявил Питт, глядя на награду.

«Хочу поблагодарить моих коллег по съемочной площадке — Марго Робби, ступни Марго Робби, ступни Маргарет Куэлли, ступни Дакоты Фаннинг... Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем сотрудники службы безопасности в аэропортах», — пошутил актер.

Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе в воскресенье, 19 января. Главную премию получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо.

Лента «Однажды в... Голливуде» рассказывает о жизни некогда известного актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа (Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Сюжет пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона.

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