Критики назвали лучший фильм 2019 года

Фильм «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино стал лучшей картиной 2019 года по версии Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады. Лента получила главную награду Critics' Choice Movie Awards, сообщается в Twitter-аккаунте премии.

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Актером года назвали Хоакина Феникса за главную роль в фильме «Джокер» Тодда Филлипса. Лучшей актрисой 2019-го стала Рене Зеллвегер, снявшаяся в ленте «Джуди» Руперта Гулда. Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана в «Однажды в… Голливуде», такую же премию присвоили Лоре Дерн за «Брачную историю». Приз за лучшую режиссуру разделили Сэм Мендес (1917) и Пон Джун-хо («Паразиты»).

23 декабря портал «КиноПоиск» составили рейтинг лент, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в 2019 году. Главным иностранным фильмом года стала «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

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