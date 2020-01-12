Российский фильм получил приз американского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал режиссер киноленты, признание его работы особенно ценно, поскольку он чувствовал, что нужно рассказать историю о послевоенной травме и о женщинах, которые пытались снова обрести смысл жизни после войны.

Балагов отметил, что теперь видит, что эта история услышана и понята, а главное — ее прочувствовали далеко за пределами России.

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Фильм «Дылда» стал второй, после киноленты «Теснота», режиссерской работой Благова. Действие картины происходит в Ленинграде в 1945 году после окончания Великой Отечественной войны. Две фронтовые подруги пытаются заново начать мирную жизнь. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Премьера киноленты состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале, где Благов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет», по версии журнала Forbes, а фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».

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