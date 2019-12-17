Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

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В шорт-лист включены 10 кинолент. Это картины, выдвинутые Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Северной Македонией, Польшей, Сенегалом, Южной Кореей, Испанией и Россией. Окончательные номинанты будут объявлены 13 января следующего года.

Фильм «Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли в ней исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Международная премьера «Дылды» состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале, где Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Также режиссер вошел в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет», по версии журнала Forbes. Его первый полнометражный фильм «Теснота» также завоевал две награды в Каннах и одну — на «Кинотавре».

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