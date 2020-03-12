Режиссер «Людей в черном» попал в больницу после шуточного удара Уилла Смита

Режиссер «Людей в черном» Барри Зонненфельд вспомнил, как в 1999 году попал в больницу после шуточного удара актера Уилла Смита. Об этом сообщает Page Six.

Кинематографист рассказал, что инцидент произошел во время работы над фильмом «Дикий, дикий Запад». «Я изо всех сил ударил его в плечо, и он рассмеялся. А потом он ударил меня так, что я свалился от боли», — отметил Зонненфельд.

Режиссера доставили в клинику с переломом руки, и медики заявили, что ему требуется операция. Они также поинтересовались, как была получена травма, а он ответил, что это произошло из-за удара об дверь. Как пояснил Зонненфельд, он соврал, так как знал, что страховка не покроет расходы, связанные с перерывом съемок картины, — Смиту пришлось бы платить по 200 тысяч долларов за каждый пропущенный день.

В прошлом году Уилл Смит вошел в ежегодный список самых влиятельных людей в Голливуде, составленный изданием The Hollywood Reporter. Он оказался на 81-й позиции, в то время как лидером рейтинга признали бывшего генерального директора компании The Walt Disney Роберта Айгера.

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