Уилла Смита заинтриговали ковры на стенах в квартирах россиян

Актер Уилл Смит пригласил россиян на премьеру ленты «Аладдин» и удивился традиции вешать ковры на стены. Ролик с обращением артиста к зрителям объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» опубликован во «ВКонтакте».

«А вы знали, что в России в некоторых домах волшебные ковры вешают на стены? Так написано в интернете», — спросил Смит своих коллег по фильму Мену Массуда и Наоми Скотт.

В «Аладдине» Смит исполнил роль Джинна. Массуд сыграл Аладдина, Скотт — принцессу Жасмин. Картина является киноадаптацией одноименной анимационной ленты 1992 года. Режиссером выступил Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»).

Российская премьера фильма состоится 23 мая.

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