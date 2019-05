В Каннах представили «На Париж!» и новых «Фиксиков»

В Российском павильоне на 72-м Каннском фестивале прошла презентация новых проектов компании Blitz Films. Об этом в среду, 22 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

В презентации приняли участие продюсеры Михаил Махарадзе и Александр Жижневский, а также режиссер, продюсер и оператор Светлана Цветко. Они рассказали о четырех новых проектах компании, созданной продюсером и режиссером Сергеем Саркисовым, включая две международные картины.

Игровой фильм «На Париж!», ставший режиссерским дебютом Саркисова, уже вышел в российский прокат 9 мая, а теперь представлен зарубежным прокатчикам и VOD-платформам. В центре сюжета — история офицеров-танкистов, которые, празднуя День Победы 9 мая 1945 года, уехали в самоволку в надежде добраться до Парижа. В картине сыграли Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова и Михаил Ефремов.

Также была представлена вторая картина в анимационной франшизе о фиксиках — «Фиксики против кработов», создаваемая продюсерской компанией «Аэроплан» совместно с компанией Blitz Films при поддержке Фонда кино. Бюджет нового проекта превышает предыдущий, заработавший в России 452 миллиона рублей, в полтора раза и составляет 300 миллионов рублей.

Светлана Цветко, двукратный номинант на премию «Оскар», рассказала о своем международном проекте Show Me What You Got. Сюжет картины рассказывает о трех молодых людях, которые становятся лучшими друзьями, влюбляются, женятся и расстаются, но не совсем в такой последовательности.

«В фильме представлена история о любви, сексе и дружбе. Она международная, так как герои из разных стран – Италии, Франции и США. Я рада той возможности, которую предоставила мне компания Blitz Films. Николай Саркисов сразу поддержал мою идею, когда я рассказала про концепт будущего проекта», — объяснила Цветко.

В документальном фильме «Шарль. Особый взгляд», продюсерами которого выступили Шарль Де Мо, Миша Азнавур и Сергей Саркисов, а режиссером - Марк ди Доменико, зрителям будут представлены съемки, сделанные культовым французским шансонье Шарлем Азнавуром. Эксклюзивный материал из архива семьи Азнавура раньше не был представлен на публике, а в саундтрек вошли как культовые песни Шарля, так и менее известные произведения из его репертуара.

Российский павильон на Каннском фестивале и кинорынке Marche du Film работает уже 12 лет. Его организатором выступает компания Роскино — единственная государственная компания, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом. Стратегическим партнером Роскино выступает ПАО «Сбербанк», партнерами — ПАО «Аэрофлот» и меценат Леонард Блаватник.