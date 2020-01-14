Уилл Смит раскаялся в неприязни к рэперу Тупаку из-за ревности к жене

Американский актер Уилл Смит признался, что ревновал жену Джаду Пинкетт Смит к рэперу Тупаку Шакуру. Артист раскаялся в неприязни к хип-хоп-исполнителю, заявив, что очень сильно жалеет об этом, передает The Independent во вторник, 14 января.

«У них никогда не было сексуальной связи, потому что когда они вошли в возраст, в котором это было возможно, она уже была со мной. Она просто любила его. Он был образцом совершенства, а она — со мной. Мы несколько раз пересекались, но я не мог с ним общаться. А он не собирался со мной разговаривать, если я не хотел этого», — рассказал Смит.

Джада Пинкетт и Тупак Шакур учились в одной школе и тесно дружили. Рэпер был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США.

10 января сообщалось, что автомобиль BMW, в котором был убит Тупак, выставили на продажу.

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