Уилл Смит с сыном показали свою версию «Матрицы»

willsmith / Instagram

Американский актер Уилл Смит поделился архивным видео, в котором он вместе со своим старшим сыном Треем показывает свою версию культового фильма «Матрица». Ролик опубликован в Instagram-аккаунте артиста.

В нем актер надевает солнцезащитные очки, как у персонажа Нео, а затем бросает вызов Трею. Между ними завязывается драка, в результате которой ребенок одерживает победу. Под конец сраженный Смит лежит на ковре, пока его сына радостно поздравляют с днем рождения.

По словам артиста, пока Трей был маленьким, они каждый год снимали эпизод своей версии «Матрицы», которая называлась The Treytrix. В ней сын звезды выступал в роли героя, который защищал семью от «плохого парня», роль которого исполнял сам Уилл Смит.

«С днем рождения, мужик! Возможно, пришло время снять еще один эпизод! Я думаю, что сейчас смогу тебя победить», — написал актер в посте. «Это был лучший способ провести время с семьей», — отреагировал 27-летний Трей.

Зимой Уилл Смит рассказал, что у него был шанс сыграть главную роль в «Матрице», однако он отказался от нее. Он признался, что не гордится этим поступком и пояснил, что тогда концепция картины показалась ему нелепой.

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