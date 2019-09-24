Сын Уилла Смита побледнел от веганства и напугал родителей

Американские актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит в телешоу Red Table Talk рассказали, что их напугала веганская диета их сына Джейдена. Запись передачи опубликована в Facebook-аккаунте проекта.

По словам артистов, когда их 21-летний сын решил отказаться от мяса и продуктов животного происхождения, он выглядел совершенно истощенным и бледным, а под его глазами образовались темные круги. «Мы очень разнервничались. Сейчас ты определенно выглядишь лучше», — отметил Уилл Смит, обращаясь к сыну.

Джейден Смит пояснил, что в течение недели пытался стать веганом, однако сейчас придерживается вегетарианства. «Просто я ел два раза в день, а бывало, что и один», — сказал рэпер.

Его родители также рассказали о своих проблемах с едой. Уилл Смит признался, что мало знает о правильном питании: «Всю свою жизнь я ел так, чтобы выглядеть отлично. Я не знал, что есть, чтобы чувствовать себя хорошо». Его жена призналась, что часто испытывает проблемы с желудком, поэтому старается питаться одной и той же пищей.

В прошлом году Уилл Смит записал пародию на клип его сына Icon. Актер намотал на шею огромную золотую цепь, вставил в рот грилзы (накладки на зубы), а также покрасил волосы в белый цвет.

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